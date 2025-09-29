Sport in tv lunedì 29 settembre | in campo Sinner e Musetti a Pechino si chiude la giornata di A

Sport in tv lunedì 29 settembre: Sinner e Musetti scendono in campo nell’ATP di Pechino, in Serie A si chiude la quinta giornata Inizia una nuova settimana, l’ultima del mese di settembre (anzi, a dirla tutta, sono gli ultimi due giorni). Anche di lunedì, però, non mancano gli appuntamenti interessanti con gli sport. Sono diversi gli eventi da segnare in agenda per gli sportivi italiani, tutti di grande interesse. Abbiamo ancora negli occhi la vittoria dell’Italvolley maschile che si è laureata Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva, quasi rispondendo alle donne che tre settimane fa erano salite sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it