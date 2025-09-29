Sport e turismo | la Puglia punta su 15 squadre per promuovere il territorio
BRINDISI - Prende il via in Puglia una massiccia operazione di marketing territoriale attraverso lo sport. L'agenzia regionale del turismo Pugliapromozione ha presentato oggi (29 settembre 2025) i risultati del secondo avviso pubblico dedicato a sport e brand, selezionando 15 società sportive che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
