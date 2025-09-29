Sport | #BeActive in 5mila allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea

Roma, 29 set. (askanews) – In due giorni lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” si è riempito di energia, voci e movimento. Sabato e lunedi, circa 5mila persone di ogni età – come riporta una nota di Sport e Salute – hanno scelto di esserci, di partecipare, di muoversi, rendendo il main event di #BeActive nell’ambito della Settimana Europea dello Sport, una vera festa della “vita attiva”. Famiglie, studenti, appassionati e curiosi hanno vissuto un’esperienza concreta e positiva, fatta di sport, scoperta e condivisione, grazie alle aree di sport allestite da oltre 40 organismi sportivi. La Settimana Europea dello Sport, promossa dalla Commissione europea, dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport, e attuata da Sport e Salute, ha rilanciato da Roma e in tutta Italia un messaggio semplice e potente: “Move more, scroll less”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it