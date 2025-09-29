Spider-Man | Brand New Day Tom Holland dopo l' infortunio | Mi sento meglio
Dopo l'infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha offerto ai suoi fan un breve ma significativo aggiornamento sul proprio stato di salute. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day – per Tom Holland rivoluzionerà notevolmente Spider-Man anche più di “No Way Home”
Spider-Man: le novità di Brand New Day rispetto a No Way Home e i dettagli sul grande set rivelati da Tom Holland
Tom Holland rivela un grande cambiamento per Spider-Man: Brand New Day rispetto a No Way Home
Scoprite le ultime interessanti indiscrezioni sul ruolo di Yelena Belova/Vedova Nera nei prossimi film della Saga del Multiverso. https://cinema.everyeye.it/notizie/marvel-grossi-rumor-ruolo-florence-pugh-spider-man-brand-new-day-avengers-830506.html?u - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day: Marvin Jones III sarà il villain Lapide: https://comicus.it/mainmenu-screen/item/70344-spider-man-brand-new-day-marvin-jones-iii-sara-il-villain-lapide… - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland dopo l'infortunio: "Mi sento meglio" - Man: Brand New Day, Tom Holland ha offerto ai suoi fan un breve ma significativo aggiornamento sul proprio stato di salute. comingsoon.it scrive
Spider-Man: Brand New Day, un video dal set mostra riprese di una fuga di prigione - Man: Brand New Day, nuovo video dal set mostra la fuga di prigione di Scorpion. Come scrive cinefilos.it