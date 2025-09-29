Spid a pagamento con Poste pronto il canone | qual è l’alternativa gratis

L’era dello Spid sembra essere ormai al tramonto. Poste italiane, primo gestore in Italia delle identità digitali con oltre il 70% di credenziali, starebbe valutando la possibilità di far pagare il sistema con un canone annuo, sulla scorta di quanto hanno già fatto gli altri maggiori operatori, come Aruba, InfoCert e Register. Per il principale strumento per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere chiesto un abbonamento tra i 5 e i 10 euro: un costo relativamente contenuto, ma che porterebbe il Sistema pubblico di identità digitale a cedere il passo alla Carta d’identità elettronica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

