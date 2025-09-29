Spezia via a Seafuture il ministro | Il settore Difesa vettore di crescita Il mondo pacifista manifesta in strada
La Spezia, 29 settembre 2025 – "Il settore della Difesa può essere vettore di crescita economica e di benessere sociale. Il nemico più grande è la polarizzazione interna che si combatte quando cancelli i disequilibri e tuteli chi si comporta in maniera corretta nei confronti della legge. Anche a livello internazionale". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa in occasione della giornata inaugurale di Seafuture 2025, fiera delle tecnologie marine legata alla difesa e alla sicurezza in corso di svolgimento presso la base navale della Spezia. "Viviamo tempi ogni settimana più complicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
