Spezia, 29 settembre 2025 – Manifestazione nella mattina di lunedì 29 settembre a Spezia. Il mondo pacifisca, molte sigle dell’associazionismo protestano contro l’expo di Seafuture, la grande mostra delle tecnologie marine applicate al mondo militare e alla sicurezza. “Stop alla mostra navale bellica”, è scritto sugli striscioni presenti in città. Una manifestazione imponente contro Seafuture era già andata in scena nella giornata di domenica. “Oggi la città di Spezia si è svegliata completamente paralizzata, ma questa volta le manifestazioni non centrano nulla – dice in una nota il Comitato di Riconvertiamo Seafuture – Ad occupare la città, a intasare il traffico, ad arrecare enorme disturbo e disagi oggi è l’incredibile dispositivo militare messo in atto per l’inaugurazione di Seafuture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spezia, la manifestazione contro l’expo del mare: “Uno schiaffo alla città”. Striscioni e cortei