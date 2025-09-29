Spettacoli e cuore la compagnia Quattro Baiocchi dona un montascale al teatro della Regina
Un ulteriore supporto per permettere alle persone in carrozzina di accedere sul palcoscenico. Il Teatro della Regina, che vanta già una pedana mobile e altri strumenti di abbattimento delle barriere architettoniche, ha ora anche un montascale a cingoli. Il nuovo dispositivo è stato donato dalla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
