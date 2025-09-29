Specifico paziente omosex la dottoressa ad alta voce ai colleghi davanti al 61enne in cura Lui la travolge di insulti e scrive alla Asl

«Appena finito di scrivere il referto la dottoressa ha pronunciato ad alta voce la frase “specifico paziente omosex”. Poi l’ho letto e sono rimasto basito». A denunciarlo al Messaggero è Enzo Speranzino Anelli, 61enne di Pescara, che si era recato all’ospedale «Santo Spirito» della città per iniziare una terapia. «Mi chiedo se agli altri scriva “eterosessuale”. Questa sarà la mia lettera di accompagnamento per 3 settimane di terapie », ha scritto Anelli su Facebook, dove ha pubblicato il referto. «Quel documento resta privato – ha replicato l’Asl in una nota – La collega, una professionista molto preparata, è stata forse un po’ ingenua». 🔗 Leggi su Open.online