Sparita durante una crociera il caso arriva in Cassazione | Il marito l'ha uccisa e gettato il corpo in mare
La procura ricorre in Corte di Cassazione contro l’assoluzione di Daniel Belling. L’uomo era stato condannato in primo grado per l’omicidio della compagna Li Yingely, scomparsa in crociera nel febbraio 2017, ma assolto in Appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Antica opera d’arte sparita durante la Seconda Guerra Mondiale: Dove si trova la Vergine Maria con il Bambino Gesù tra Santi? Attribuita a Palma il Vecchio, si trovava nella Basilica di Santa Maria del Colle a #Pescocostanzo (l'#Aquila). #chilhavisto?https://b - X Vai su X
Chi l'ha visto?. . Sparita in Sicilia: Convocato ieri dalla Procura di Agrigento, si è avvalso della facoltà di non rispondere l’uomo indagato per omicidio per la scomparsa di Paola Casali durante una vacanza a Licata il 20 febbraio 2011. Lo riporta Ansa. L’inchie - facebook.com Vai su Facebook
