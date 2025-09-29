Spari tra gruppi di giovanissimi alla processione religiosa | ferita di striscio una 21enne incinta

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rissa e poi gli spari durante la processione. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre a Sferracavallo, frazione di Palermo, sono stati sparati una decina di colpi di arma da fuoco durante la processione per celebrare i santi Cosma e Damiano, che stava coinvolgendo migliaia di persone. Poco dopo, in una zona vicina della città, una donna incinta di 21 anni è stata colpita di striscio da un proiettile e portata all’ospedale Cervello di Palermo. Sembra che si tratti di una seconda fase dello stesso scontro. La giovane, al quinto mese di gravidanza, è stata tenuta sotto osservazione e la mattina di oggi, lunedì 29, è stata dimessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

spari tra gruppi di giovanissimi alla processione religiosa ferita di striscio una 21enne incinta

© Ilfattoquotidiano.it - Spari tra gruppi di giovanissimi alla processione religiosa: ferita di striscio una 21enne incinta

In questa notizia si parla di: spari - gruppi

spari gruppi giovanissimi processioneSpari tra gruppi di giovanissimi alla processione religiosa: ferita di striscio una 21enne incinta - Rissa e sparatoria durante la festa dei santi Cosma e Damiano a Sferracavallo. Scrive ilfattoquotidiano.it

spari gruppi giovanissimi processioneSpari durante la processione e fuggi fuggi generale: ferita una 21enne incinta - Una processione che racchiude la fede, ma anche l'identità di un paese. Riporta 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Spari Gruppi Giovanissimi Processione