Una chiesa ancora una volta teatro di una sparatoria negli Stati Uniti. A un mese dall’attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di mira.?Erano centinaia le persone che stavano assistendo alla messa. Il bilancio provvisiorio è di due morti e nove feriti, tra i quali anche dei bambini. L’attentatore, Thomas Jacob Sanfordun, 40 anni di Burton, veterano dei marines che ha prestato servizio in Iraq dal 2004 al 2008, si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e poi ha iniziato a sparare con un fucile d’assalto. È stato neutralizzato poco dopo dalla polizia, ma è comunque riuscito ad appiccare un incendio all’edificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spari in una chiesa mormone. Due morti e otto feriti in Michigan