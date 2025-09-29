Sparatoria Michigan | le vittime sono 4
2.22 Sono salite a quattro, oltre all'attentatore, le persone rimaste uccise in una sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc in Michigan. Otto i feriti Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Il killer che ha aperto il fuoco è un veterano dell'Iraq di 40 anni, Thomas Jacob Sanford, è stato ucciso dalla polizia 9 minuti dopo la chiamata d'emergenza. Lo riferisce Nbc news. Le autorità hanno ricevuto una chiamata alle 10:25 e pochi secondi dopo gli agenti sono arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone
Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme
Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”
Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan. Un uomo ha aperto il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit. Le for - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quatto morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". Scrive ansa.it
Michigan, sparatoria in una chiesa: interviene l’FBI. Trump: “Attacco ai cristiani” - L’FBI è intervenuta immediatamente sul posto, avviando un’indagine federale in collaborazione con le ... Si legge su online-news.it