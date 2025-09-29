Sparatoria Michigan | le vittime sono 4

Servizitelevideo.rai.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2.22 Sono salite a quattro, oltre all'attentatore, le persone rimaste uccise in una sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc in Michigan. Otto i feriti Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Il killer che ha aperto il fuoco è un veterano dell'Iraq di 40 anni, Thomas Jacob Sanford, è stato ucciso dalla polizia 9 minuti dopo la chiamata d'emergenza. Lo riferisce Nbc news. Le autorità hanno ricevuto una chiamata alle 10:25 e pochi secondi dopo gli agenti sono arrivati sul posto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sparatoria - michigan

Sparatoria in Michigan: ferite diverse persone in una chiesa mormone

Michigan, sparatoria in una chiesa mormone: diverse vittime, fermato il killer. Edificio in fiamme

Michigan, sparatoria in una chiesa mormona: “Diversi colpiti, edificio in fiamme”

sparatoria michigan vittime sonoSparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quatto morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". Scrive ansa.it

sparatoria michigan vittime sonoMichigan, sparatoria in una chiesa: interviene l’FBI. Trump: “Attacco ai cristiani” - L’FBI è intervenuta immediatamente sul posto, avviando un’indagine federale in collaborazione con le ... Si legge su online-news.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Michigan Vittime Sono