Sparatoria Michigan | le vittime sono 4

2.22 Sono salite a quattro, oltre all'attentatore, le persone rimaste uccise in una sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc in Michigan. Otto i feriti Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Il killer che ha aperto il fuoco è un veterano dell'Iraq di 40 anni, Thomas Jacob Sanford, è stato ucciso dalla polizia 9 minuti dopo la chiamata d'emergenza. Lo riferisce Nbc news. Le autorità hanno ricevuto una chiamata alle 10:25 e pochi secondi dopo gli agenti sono arrivati sul posto.