Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan negli Usa | quattro morti Il killer era un veterano dell’Iraq ed è stato neutralizzato dai poliziotti

È di almeno quattro vittime, oltre all’attentatore, il bilancio della sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan, avvenuta domenica mattina. L’autore della strage è stato identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, veterano dei Marine con missioni in Iraq tra il 2004 e il 2008. Secondo quanto riferito dalle autorità, la polizia ha ricevuto la chiamata di emergenza alle 10:25 e pochi minuti dopo è arrivata sul posto. Sanford è stato ucciso dagli agenti alle 10:33, appena otto minuti dopo la segnalazione, nel parcheggio della chiesa. Un attacco mirato. L’FBI ha definito l’attacco un “atto di violenza mirata”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, negli Usa: quattro morti. Il killer era un veterano dell’Iraq ed è stato neutralizzato dai poliziotti

In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa

Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore

Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti

Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore

#StatiUniti Sparatoria in Michigan nella chiesa mormone di #GrandBlanc: 4 al momento le vittime, 8 i feriti. Il killer, il 40enne Thomas Jacob Sanford, ucciso dalla polizia, era un veterano della guerra in Iraq. L'FBI: "Atto di violenza mirata". Trump: "Cristiani nel - X Vai su X

Sparatoria in una chiesa del Michigan, chi è l'attentatore Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: due morti e otto feriti, neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio. Trump: «Ennesimo attacco ai cristiani» - A un mese dall'attacco a Minneapolis, nel quale sono morti due bambini, stavolta è una chiesa mormone in Michigan ad essere stata presa di ... Scrive leggo.it

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan. Neutralizzato l'aggressore. Trump: "Attacco ai cristiani" - Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa mormone in Michigan e l'aggressore è stato "neutralizzato". Secondo huffingtonpost.it