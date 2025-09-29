Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan salgono a 4 i morti

(Adnkronos) – E' salito ad almeno quattro morti e altri otto feriti il bilancio della sparatoria condotta da un uomo armato in una chiesa mormone del Michigan, che ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto prima di aver dato fuoco all'edificio. Lo ha affermato la polizia locale spiegando che l'attacco alla Chiesa di Gesù .

Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quatto morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". Da ansa.it