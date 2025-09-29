– Una sparatoria avvenuta nelle scorse ore nella città di Grand Blanc, nello Stato del Michigan, ha provocato una scia di dolore e sgomento. L’episodio si è verificato all’interno di una chiesa mormone, precisamente nella cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che in seguito è stata avvolta dalle fiamme. Numerose immagini e filmati, rapidamente diffusi sui social network, immortalano la struttura in preda a un incendio devastante, alimentando lo sconcerto tra i cittadini e la comunità locale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sparatoria in una chiesa, ci sono morti e feriti: “Un atto codardo e criminale”