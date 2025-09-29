Sparatoria in una chiesa ci sono morti e feriti | Un atto codardo e criminale
– Una sparatoria avvenuta nelle scorse ore nella città di Grand Blanc, nello Stato del Michigan, ha provocato una scia di dolore e sgomento. L’episodio si è verificato all’interno di una chiesa mormone, precisamente nella cappella di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che in seguito è stata avvolta dalle fiamme. Numerose immagini e filmati, rapidamente diffusi sui social network, immortalano la struttura in preda a un incendio devastante, alimentando lo sconcerto tra i cittadini e la comunità locale. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan: due morti e otto feriti, neutralizzato l'aggressore. In fiamme l'edificio. Trump: «Ennesimo attacco ai cristiani»
La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto".