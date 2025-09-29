Sparatoria in una chiesa bilancio pesante | il movente della strage
Un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa provocando la morte di diverse persone. È stata aperta un’indagine per ricostruire meglio l’accaduto Ancora un atto di violenza. Questa volta il luogo di una tragedia davvero sconvolgente è stata una chiesa. Un dramma che ancora oggi ha diversi punti da chiarire e sulla quale gli inquirenti preferiscono non escludere nessuna ipotesi. La pista più probabile è quella di “un atto di violenza mirata “. Ma resta da capire il movente che ha portato l’uomo a colpire proprio in questo luogo e durante una funzione domenicale con centinaia di persone presenti. (Pixbay) – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - chiesa
Sparatoria in chiesa, tre morti: tra le vittime anche l’aggressore
Sparatoria in una chiesa negli Usa: 2 morti
Usa, sparatoria in chiesa del Kentucky: tre morti, incluso l’aggressore
Radio1 Rai. . #StatiUniti #Sparatoria in #Michigan nella chiesa mormone di #GrandBlanc: 4 al momento le vittime, 8 i feriti. Il killer, il 40enne Thomas Jacob #Sanford, ucciso dalla polizia, era un veterano della guerra in Iraq. L'#FBI: "Atto di violenza mirata". # - facebook.com Vai su Facebook
#StatiUniti Sparatoria in Michigan nella chiesa mormone di #GrandBlanc: 4 al momento le vittime, 8 i feriti. Il killer, il 40enne Thomas Jacob Sanford, ucciso dalla polizia, era un veterano della guerra in Iraq. L'FBI: "Atto di violenza mirata". Trump: "Cristiani nel - X Vai su X
Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, quattro morti e 8 feriti - La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, ha condannato la violenza "ovunque ma soprattutto in un luogo di culto". Secondo ansa.it
Sparatoria in una chiesa in Michigan: è una strage. Così gli adulti hanno fatto da scudo ai bimbi - I membri adulti della congregazione mormone hanno fatto da scudo per proteggere i bambini presenti nella chiesa attaccata da un veterano. Si legge su affaritaliani.it