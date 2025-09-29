Sparatoria in Michigan la chiesa mormone in fiamme dopo l’aggressione | almeno quattro morti – Video

Le immagini della chiesa mormone a Grand Blanc, in Michigan, negli Stati Uniti, andata in fiamme dopo la sparatoria avvenuta ieri, domenica 28 settembre. Le vittime sono salite a quattro, oltre l’attentatore. Almeno otto i feriti. L’uomo entrato armato in chiesa, dopo aver aperto il fuoco ha incendiato l’edificio. Lo ha affermato la polizia locale spiegando che l’attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, una cittadina 100 chilometri a nord-ovest di Detroit, è avvenuto durante una funzione domenicale a cui stavano partecipando centinaia di persone. Il sospettato, identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, di Burton, Michigan, è stato poi ucciso a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nel parcheggio della chiesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

