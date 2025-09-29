Sparatoria e incendio doloso in una chiesa mormone nel Michigan 4 morti

Almeno quattro persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite dopo che un uomo armato ha guidato un veicolo contro una chiesa del Michigan, ha aperto il fuoco e ha dato fuoco all’edificio, afferma la polizia. Le autorità hanno affermato che l’attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, una cittadina 100 km a nord-ovest di Detroit, è avvenuto durante una funzione domenicale a cui hanno partecipato centinaia di persone. L’attentatore, un uomo di 40 anni che abitava in una città vicina,  si è lanciato con la sua auto contro la chiesa e poi ha iniziato a sparare con un fucile d’assalto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

