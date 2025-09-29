Sparatoria a Pozzuoli | feriti padre e figlio durante una lite

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella serata di domenica. Momenti di paura a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella serata di domenica 28 settembre. In via Tranvai, strada che costeggia il lungomare e vicina al Tunnel Tranvai, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due persone. Chi sono i feriti. A essere colpiti dai proiettili sono stati padre e figlio, rispettivamente un uomo di 60 anni e il figlio di 31. Il padre è stato raggiunto da un colpo all’ addome ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.. Il figlio, ferito alla gamba, è cosciente e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

