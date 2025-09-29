Sparatoria a Pozzuoli colpiti padre e figlio

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati feriti da colpi di arma da fuoco a Pozzuoli. Si tratta di padre e figlio. I due sono stati feriti a colpi di pistola nei pressi di una friggitoria, a poca distanza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

sparatoria a pozzuoli colpiti padre e figlio

© Ilmattino.it - Sparatoria a Pozzuoli, colpiti padre e figlio

In questa notizia si parla di: sparatoria - pozzuoli

Sparatoria a Pozzuoli: feriti padre e figlio durante una lite

sparatoria pozzuoli colpiti padreSparatoria a Pozzuoli, colpiti padre e figlio - I due sono stati feriti a colpi di pistola nei pressi di una friggitoria, a poca distanza dal ... Come scrive ilmattino.it

sparatoria pozzuoli colpiti padrePozzuoli, sparatoria in via Tranvai: feriti padre e figlio nel tentativo di sedare una lite - POZZUOLI – Serata di paura nei pressi della galleria di via Tranvai, dove padre e figlio sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. Scrive marigliano.net

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Pozzuoli Colpiti Padre