"Sparate alla Meloni!!!": è quanto è stato scritto alla fermata degli autobus di via dei Palli. Lo denuncia Chiara La Porta, deputata pratese di Fratelli d’Italia e capolista di FdI per il consiglio regionale. La scritta è stata fatta sul pannello che riporta gli orari dei bus. "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città - afferma La Porta -. È un atto vergognoso che condanniamo con forza. Fratelli d’Italia non si fa certo intimidire da vigliacchi anonimi che incitano alla violenza contro il presidente del Consiglio; questa violenza è frutto di politiche cittadine di sinistra permissive e lassiste che per troppo hanno sottovalutato ogni forma di criminalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sparate alla Meloni". Scritta alla fermata bus