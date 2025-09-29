Sparate alla Meloni! Minacce alla premier | tensione alle stelle
Cresce il livello di tensione politica e sociale in Italia, in un contesto in cui le parole, i simboli e le scritte sui muri rischiano di trasformarsi in segnali concreti di un malessere collettivo. La diffusione di messaggi violenti e intimidatori contro figure istituzionali o rappresentanti politici è ormai un fenomeno che attraversa ogni schieramento, ma quando l’invettiva si traduce in un esplicito invito alla violenza, il confine tra libertà di espressione e istigazione all’odio viene oltrepassato. Leggi anche: Minacce e tensioni politiche: scorte rafforzate per Meloni, Salvini e Tajani La minaccia scritta sui muri di Prato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sparate - meloni
“Sparate alla Meloni”, la scritta choc a Prato
“Sparate alla Meloni”. Scritta choc a Prato. La Porta (FdI): “L’odio politico è frutto delle idee di sinistra”
"Sparate alla Meloni". La frase-choc comparsa a Prato
(Adnkronos) - 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia). "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città - afferma - facebook.com Vai su Facebook
“Sparate alla Meloni”. Scritta choc a Prato. La Porta (FdI): “L’odio politico è frutto delle idee di sinistra” - X Vai su X
“Sparate alla Meloni”: l’ultimo folle gesto per strada contro la Premier - Il clima d'odio in Italia sta superando ogni limite: terribile episodio contro Giorgia Meloni alla fermata dell'autobus di Prato. Come scrive newsmondo.it
“Meloni come Kirk”: la risposta feroce alle minacce. Ecco cosa ha pubblicato la Premier - Altre minacce ai danni di Giorgia Meloni, paragonata all'attivista Charlie Kirk, ucciso in un attentato. Riporta newsmondo.it