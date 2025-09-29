Sparate alla Meloni! Minacce alla premier | tensione alle stelle

Cresce il livello di tensione politica e sociale in Italia, in un contesto in cui le parole, i simboli e le scritte sui muri rischiano di trasformarsi in segnali concreti di un malessere collettivo. La diffusione di messaggi violenti e intimidatori contro figure istituzionali o rappresentanti politici è ormai un fenomeno che attraversa ogni schieramento, ma quando l’invettiva si traduce in un esplicito invito alla violenza, il confine tra libertà di espressione e istigazione all’odio viene oltrepassato. Leggi anche: Minacce e tensioni politiche: scorte rafforzate per Meloni, Salvini e Tajani La minaccia scritta sui muri di Prato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

