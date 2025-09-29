Spagna impedisce a aerei e navi Usa con armi per Israele di transitare per basi di Rota e Morón Washington costretta a altre rotte tra cui Italia
Il divieto riguarda il transito di mezzi statunitensi carichi di armi, munizioni o equipaggiamenti militari destinati ad Israele, che siano dirette subito a Tel Aviv o il cui tragitto preveda scali intermedi La Spagna ha deciso di vietare agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi militari situat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: spagna - impedisce
"LE RAGAZZE DELLA SINGER" Ana Lena Riviera È una saga familiare che ripercorre la storia, per lo più al femminile, di quattro generazioni. È un tomo di piu di 500 pagine ambientato in Spagna dagli anni 30 al 2022. La tematica affrontata è interessante e p - facebook.com Vai su Facebook
Spagna vieta uso basi militari Usa per armi a Israele: nuove tensioni diplomatiche con Washington - Il governo di Pedro Sánchez vieta agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Morón per inviare armi a Israele, impedendo così il passaggio di aerei o navi che potrebbero ora cercare rotte altern ... Come scrive msn.com
La Spagna non comprerà nuovi aerei da guerra statunitensi F-35, secondo El País - Il governo spagnolo ha accantonato il progetto di acquistare una nuova flotta di aerei da combattimento F- Scrive ilpost.it