Spagna impedisce a aerei e navi Usa con armi per Israele di transitare per basi di Rota e Morón Washington costretta a altre rotte tra cui Italia

Ilgiornaleditalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il divieto riguarda il transito di mezzi statunitensi carichi di armi, munizioni o equipaggiamenti militari destinati ad Israele, che siano dirette subito a Tel Aviv o il cui tragitto preveda scali intermedi La Spagna ha deciso di vietare agli Stati Uniti l'utilizzo delle basi militari situat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Spagna vieta uso basi militari Usa per armi a Israele: nuove tensioni diplomatiche con Washington - Il governo di Pedro Sánchez vieta agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Morón per inviare armi a Israele, impedendo così il passaggio di aerei o navi che potrebbero ora cercare rotte altern ... Come scrive msn.com

La Spagna non comprerà nuovi aerei da guerra statunitensi F-35, secondo El País - Il governo spagnolo ha accantonato il progetto di acquistare una nuova flotta di aerei da combattimento F- Scrive ilpost.it

