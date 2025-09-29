Spaete Generali Investments | Il rendimento del Bund a 10 anni è stabile tra 2,6% e 2,8% ma supererà al rialzo l’intervallo entro fine anno
Il commento di Florian Spaete, senior bond strategist di Generali Investments: "La BCE ha chiuso il ciclo dei tagli, il prossimo movimento sarà un rialzo atteso nel 2027, mentre la Germania aumenta debito e offerta di Bund" Il commento di Florian Spaete, senior bond strategist di Generali Inv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Obbligazioni, Bund: le previsioni sui rendimenti di Generali Investments - Dopo una primavera e un’estate deboli, Generali Investments prevede un ritorno di dinamismo. Da bluerating.com
La view di Generali Investments - I rendimenti dei titoli di stato hanno registrato un moderato aumento su entrambe le sponde dell'Atlantico dall'inizio di luglio", afferma Florian Späte, Senior Bond Strategist di Generali Investments ... milanofinanza.it scrive