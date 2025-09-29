Spaccio e violazione del foglio di via dopo 7 anni finisce in carcere
Aveva fatto perdere le sue tracce ma la rapida fuga è durata solamente qualche giorno. Stiamo parlando di un 33enne di origini cilene residente a Trivigliano che nelle ore scorse è stato rintracciati dai carabinieri di Alatri (Frosione). L'uomo deve rispondere per reati commessi nei Comuni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: spaccio - violazione
Arrestato a Pisa per spaccio e violazione dell’obbligo di dimora - facebook.com Vai su Facebook
Controlli a tappeto tra Crotone e Cirò Marina: spaccio, infrazioni e interventi mirati - X Vai su X
Sindacato del giudice sul foglio di via obbligatorio: limiti e controllo - La questione: inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in ragione della violazione dell’articolo 5 All. Secondo diritto.it