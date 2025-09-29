Spaccio e violazione del foglio di via dopo 7 anni finisce in carcere

Aveva fatto perdere le sue tracce ma la rapida fuga è durata solamente qualche giorno. Stiamo parlando di un 33enne di origini cilene residente a Trivigliano che nelle ore scorse è stato rintracciati dai carabinieri di Alatri (Frosione). L'uomo deve rispondere per reati commessi nei Comuni di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it