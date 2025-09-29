Sottopasso di Mandello riaperto | ecco come si presenta in auto
Verrebbe quasi da scrivere “per fortuna”. La riapertura del sottopasso a Mandello, avvenuta nella giornata di venerdì, non ha soltanto consentito di alleggerire il traffico nel comune lariano, congestionato durante i mesi estivi dalla chiusura prolungata della circolazione ferroviaria tra Lecco e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: sottopasso - mandello
