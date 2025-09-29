Sostiene di avere un master ma non è vero | il premier francese Lecornu denunciato dal sindacato
Il primo ministro francese Sébastien Lecornu denunciato dal Sindacato nazionale degli agenti pubblici dell’Education nationale alla Corte di giustizia della Repubblica, il cosiddetto “tribunale dei ministri”, perché ha fatto credere avere un master di diritto pubblico senza aver superato il secondo anno del corso. Già a metà settembre il sito di informazioni Mediapart ha rivelato che Lecornu non ha il diploma di master, che si ottiene in due anni di corso, contrariamente a quello che riportavano delle biografie pubblicate dal 2016, la sua pagina sul sito del ministero della Difesa, quando era ancora ministro, la sua pagina LinkedIn e la presentazione del suo profilo in occasione di una conferenza universitaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
