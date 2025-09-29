Sostenibilità Vito Grassi Graded | Non è un costo ma un investimento sui futuri modelli di governance

“L’applicazione dei criteri ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) rappresenta un fattore cruciale nell’era della transizione energetica: la sostenibilità non è un costo ma un investimento sui futuri modelli di governance aziendali che attira investitori attenti all’etica, migliora l’efficienza e l’innovazione, permette di rafforzare la reputazione e la fiducia degli stakeholder, di garantire stabilità a lungo termine e di rispettare un numero crescente di richieste di mercato, accelerando il percorso verso un’economia più resiliente”.  Ad affermarlo è  Vito Grassi,  amministratore delegato di Graded e presidente di ALuiss, intervenendo all’evento  “ESG: energia, sud e giovani”, promosso dal World Energy Council Italia  presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

