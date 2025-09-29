Soste irregolari torna lo Street Control a Foggia

Proseguono i controlli della Polizia Locale, con altre strade di Foggia interessate dai controlli delle soste irregolari in città utilizzando la strumentazione elettronica Street Control. I controlli sono previsti martedì 30 settembre, dalle 8 alle 14 in zona Corso Garibaldi, Via Martire, Corso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Street Control a Foggia, le attività previste per contrastare le soste irregolari

CONTROLLI Street Control: la Polizia Locale annuncia i controlli delle soste irregolari - La Polizia Locale informa i cittadini sulle prossime giornate di controlli delle soste irregolari in città tramite lo Street Control ... Si legge su statoquotidiano.it

