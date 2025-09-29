Sosta selvaggia a Grugliasco | bus e circolazione bloccati da un' auto parcheggiata vicino alla rotonda

Nella serata di sabato 27 settembre 2025 un autobus della linea 64 di Gtt è rimasto bloccato diversi minuti nella rotonda all'incrocio tra strada della Pronda e via Rieti a Grugliasco a causa di un'auto parcheggiata in modo selvaggio, nonostante la segnaletica orizzontale di divieto con strisce. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: sosta - selvaggia

Caos sosta selvaggia: scatta la protesta

‘Sosta selvaggia’ nel mirino. In tre mesi 335 sanzioni in più con lo scout speed delle pattuglie

Bagnaia, scatta la Ztl h24 in centro: "Stop all'invasione di auto e alla sosta selvaggia"

Nonostante i protocolli tra Regione Lombardia, prefetto di Varese e comuni limitrofi continua la pericolosa sosta selvaggia lunga le corsie di emergenza e rampe della #SS336 della Malpensa. Ricordiamo che esiste un parcheggio gratuito di sosta ben segnal - facebook.com Vai su Facebook

Vico Storto al Pallonetto di Santa Lucia. L'ambulanza non riesce a passare a causa della sosta selvaggia. - X Vai su X

“Chiederemo i danni“. Sosta selvaggia, bus bloccati - Autolinee Toscane annuncia una linea dura: “Valutiamo anche il reato di interruzione di pubblico servizio“. Secondo lanazione.it

Ostiense ostaggio dei bus turistici in sosta selvaggia: "Mezzi pubblici bloccati e traffico in tilt" - Ostiense ostaggio dei bus turistici in sosta selvaggia: il grido d’allarme dei residenti, che da tempo segnalano i disagi, in particolare tra via Benzoni e via Pellegrino Matteucci, è stato raccolto ... Segnala romatoday.it