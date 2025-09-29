Sorry We Missed You | tutto quello che c’è da sapere sul film
Il celebre regista britannico Ken Loach ha dedicato tutta la sua attività cinematografica alla descrizione delle condizioni di vita dei ceti meno abbienti, schierandosi sempre dalla parte dei lavori e della difesa dei loro diritti. Vincitore in due occasioni della Palma d’oro a Cannes (di cui l’ultima arrivata nel 2016 grazie a Io, Daniel Blake, altro titolo particolarmente politico), Loach ha presentato nel 2019, proprio al prestigioso festival francese, il suo ultimo film: Sorry We Missed You ( qui la recensione ). È questo uno struggente racconto votato al proporre un ritratto realistico della difficile attività dei corrieri freelance e sull’impatto che tale lavoro ha sulle famiglie di queste persone. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
