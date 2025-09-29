Si era finto maresciallo dei Carabinieri per raggirare una coppia di novantenni, riuscendo a farsi consegnare gioielli di famiglia. Ma alla reazione dell’anziano marito, lo aveva spintonato per assicurarsi la fuga. È uno dei due episodi che hanno portato all’arresto di un 20enne e al collocamento in comunità di un 16enne, accusati di rapina impropria . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sorrento, con il trucco del finto maresciallo truffarono anziani: fermati due giovani