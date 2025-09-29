Sorrento con il trucco del finto maresciallo truffarono anziani | fermati due giovani
Si era finto maresciallo dei Carabinieri per raggirare una coppia di novantenni, riuscendo a farsi consegnare gioielli di famiglia. Ma alla reazione dell’anziano marito, lo aveva spintonato per assicurarsi la fuga. È uno dei due episodi che hanno portato all’arresto di un 20enne e al collocamento in comunità di un 16enne, accusati di rapina impropria . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: sorrento - trucco
Truffarono col trucco del falso carabiniere tre ultranovantenni di Sorrento: due arresti - Due i colpi, nell’aprile scorso Continua lo stillicidio di truffe ai danni di anziani. Come scrive napoli.repubblica.it
Truffa del "finto maresciallo", 11esimo arresto per un 23enne: da Google Maps allo smartphone così derubava gli anziani - Un giovane di 23 anni di Secondigliano, in provincia di Napoli, è stato arrestato per l'11esima volta dai Carabinieri di Napoli sull'isola di Ischia. Scrive ilmessaggero.it