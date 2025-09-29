Sorrentino sicuro | Alla Juve manca ancora qualcosa per il fare il salto tra le grandi Tudor? Non sono così d’accordo con lui quando dice…

Sorrentino analizza la prestazione dei bianconeri contro l’Atalanta, esprimendo anche il suo disaccordo con Tudor sulla qualità del primo tempo. Il pareggio della Juventus in campionato contro l’ Atalanta è stato analizzato nel dettaglio anche dall’ex portiere Stefano Sorrentino, intervenuto ai microfoni di La Nuova DS. La sua riflessione si è concentrata in particolare sulle dichiarazioni rilasciate da Igor Tudor nel post-partita, in cui il tecnico croato aveva elogiato il primo tempo della Vecchia Signora, definendolo il migliore da quando siede sulla panchina bianconera. Sorrentino, pur riconoscendo la bontà della prestazione in parte, ha espresso il suo disaccordo su questo punto e ha voluto analizzare la situazione tattica del match, sottolineando come la squadra di Igor Tudor non abbia ancora raggiunto la maturità necessaria per competere stabilmente con le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sorrentino sicuro: «Alla Juve manca ancora qualcosa per il fare il salto tra le grandi. Tudor? Non sono così d’accordo con lui quando dice…»

Sorrentino: "Alla Juventus manca ancora qualcosa per fare il salto tra le grandi" - Intervenuto a La Nuova DS, Stefano Sorrentino ha commentato così la prestazione della Juventus contro l'Atalanta facendo riferimento alle parole di Tudor che nel post partita ha definito ... Lo riporta tuttojuve.com

Sorrentino: "Juventus concreta e Vlahovic ritrovato. Adzic? Quel tiro si poteva prendere tranquillamente" - Ospite de La Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha parlato della Juventus: "Sono concreti, questa è la cosa più importante. Riporta tuttojuve.com