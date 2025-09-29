Sorpreso in stato di alterazione brandisce un coltello | scatta la denuncia

Ferraratoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. A essere interessati dall'attività, i Comuni di Comacchio, Codigoro e Goro, con particolare attenzione ai principali luoghi di aggregazione e lungo le. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sorpreso - stato

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 50enne

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Sorpreso dalla polizia locale senza copertura assicurativa, scopre di essere stato vittima di una truffa online

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Stato Alterazione Brandisce