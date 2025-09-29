sorpresa i giardini ripuliti grazie ai bimbi

I Giardini "Anna Frank" di Senigallia risplendono grazie ad una bambina. Un luogo centrale, affascinante, quasi misterioso, ma spesso al centro di segnalazioni e polemiche a causa di atti vandalici su panchine e muretti, nonché vittima dell’incuria proprio perché alcune zone del parco sono scarsamente illuminate. Eppure sono stati e sono tutt’ora un punto di ritrovo per molti ragazzi ed altrettante famiglie. Lo spontaneo percorso di riqualificazione parte dalle classi quinte della vicina scuola primaria "Leopardi". Qualche tempo fa le maestre avevano chiesto ai bambini di creare un volantino per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza delle plastiche in mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

