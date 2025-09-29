Sorpresa bianconera Tudor lo ha chiamato | torna alla Juve!
Il pareggio contro l’Atalanta ha certificato alcune difficoltà in casa Juve. Damien Comolli e Tudor hanno solo una soluzione: tornare sul mercato. La Juventus è reduce da un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Contro l’ Atalanta, all’Allianz Stadium, è andata in scena una sfida a viso aperto, intensa, con spunti spettacolari ma anche con momenti di forte tensione. Alla fine, il risultato di 1-1 ha certificato il secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Igor Tudor, il terzo se si considera anche quello in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un ruolino che comincia a pesare in termini di classifica e che ha messo in luce, ancora una volta, come qualcosa nella macchina bianconera non stia girando come dovrebbe. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
In questa notizia si parla di: sorpresa - bianconera
Mercato Juve, Paolo Rossi fa un nome a sorpresa: «Perso Renato Veiga, ecco il nome che mi piacerebbe prendere per la difesa bianconera». Di chi si tratta
Hojlund Juventus, la pista bianconera sbiadisce per il centravanti del Manchester United: a sorpresa può essere un’idea per un’altra italiana! L’indiscrezione
Juric pensa ad una mossa a sorpresa anti-Juve Potrebbe schierare lui tra i titolari - facebook.com Vai su Facebook
#JuveInter sorpresa in attacco per i bianconeri, #Chivu lancia #Akanji dal 1' #13settembre #JuventusInter #derbyditalia https://bmbr.cc/8qe314k - X Vai su X
DECISIONE a sorpresa in casa Juve | Tudor spiazza tutti: la novità esalta tutto l’ambiente - Perché la Juventus ha quasi cambiato pelle dopo un mercato che l’ha vista grande protagonista. Riporta ternananews.it
Juventus, il motivo per cui Tudor ha risparmiato Conceicao - Il portoghese non è stato convocato per il match odierno con l’Atalanta Una scelta a sorpresa che scuote la vigilia del big match. Come scrive calcionews24.com