Il pareggio contro l’Atalanta ha certificato alcune difficoltà in casa Juve. Damien Comolli e Tudor hanno solo una soluzione: tornare sul mercato. La Juventus è reduce da un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Contro l’ Atalanta, all’Allianz Stadium, è andata in scena una sfida a viso aperto, intensa, con spunti spettacolari ma anche con momenti di forte tensione. Alla fine, il risultato di 1-1 ha certificato il secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Igor Tudor, il terzo se si considera anche quello in Champions League contro il Borussia Dortmund. Un ruolino che comincia a pesare in termini di classifica e che ha messo in luce, ancora una volta, come qualcosa nella macchina bianconera non stia girando come dovrebbe. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Sorpresa bianconera, Tudor lo ha chiamato: torna alla Juve!