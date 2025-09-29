L a mindfulness è molto più di una tecnica di rilassamento: è un atto di resistenza poetica. La sfida per la donna di oggi non è solo difendersi dal rumore digitale, ma imparare a dialogarci assieme. Non possiamo fuggire dagli algoritmi: fanno parte della nostra realtà. Possiamo però scegliere come abitarla. Se ci lasciamo guidare solo dalle notifiche, rischiamo di diventare spettatrici della nostra vita. Se, invece, ci fermiamo a respirare, a riconoscere il simbolo dietro l’esperienza, allora persino il flusso digitale diventa occasione di consapevolezza. Leggi anche › Selene Calloni Williams: dal dolore alla rinascita nel libro “Diario di una Sciamana” Come mindfulness e archetipi possono aiutare le donne nella quotidianità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Soprattutto nella sfida al rumore del digitale