Sony festeggia i trent’anni di PlayStation con un’iniziativa speciale che farà la gioia dei fan e dei collezionisti: PlayStation: The First 30 Years, un libro fotografico di grande formato che ripercorre la storia del marchio dal 1994 a oggi. Con le sue 400 pagine, il volume offrirà uno sguardo unico su prototipi mai visti prima, schizzi preparatori e modelli che hanno definito l’evoluzione delle console e dei controller, mostrando come PlayStation sia diventata un pilastro della cultura pop e dell’industria videoludica mondiale. Il libro sarà disponibile a livello globale nella primavera del 2026 e può già essere preordinato online. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony presenta un libro che celebra i 30 anni di PlayStation con prototipi ed immagini esclusive delle console