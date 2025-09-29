Sony Music e Universal Music si affidano al watermark neurale per scovare i plagi dell' IA

Le due case discografiche hanno siglato un accordo con SoundPatrol, laboratorio che ha sviluppato un modello in grado di identificare violazioni di copyright nei brani prodotti tramite intelligenza artificiale analizzando la "semantica della musica". 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Sony Music e Universal Music si affidano al watermark neurale per scovare i plagi dell'IA

