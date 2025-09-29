sony financial debutta in borsa a tokyo e sale fino al 37 per cento

Sony Financial Group Inc., la filiale del conglomerato giapponese Sony dedicata a banche e assicurazioni, ha debuttato lunedì nella sezione Prime della Borsa di Tokyo, registrando il primo prezzo di 205 yen per azione, sopra il prezzo di riferimento di 150 yen, registrando un rialzo del 37 per cento. Durante la giornata, il titolo ha raggiunto un massimo intraday di 210 yen. La quotazione diretta rappresenta la prima in Giappone da oltre vent’anni e rientra nella strategia governativa di favorire spin-off e quotazioni separate, ritenuti strumenti per migliorare trasparenza e valutazione delle aziende. 🔗 Leggi su Lettera43.it

