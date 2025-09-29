Sony Financial debutta in Borsa a Tokyo e sale fino al 37 per cento
Sony Financial Group Inc., la filiale del conglomerato giapponese Sony dedicata a banche e assicurazioni, ha debuttato lunedì nella sezione Prime della Borsa di Tokyo, registrando il primo prezzo di 205 yen per azione, sopra il prezzo di riferimento di 150 yen, registrando un rialzo del 37 per cento. Durante la giornata, il titolo ha raggiunto un massimo intraday di 210 yen. La quotazione diretta rappresenta la prima in Giappone da oltre vent’anni e rientra nella strategia governativa di favorire spin-off e quotazioni separate, ritenuti strumenti per migliorare trasparenza e valutazione delle aziende. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: sony - financial
Dopo oltre 15 anni di carriera all'interno del mondo PlayStation, Marco Saletta (nella foto), attuale Head of Sales Southern Europe presso Sony Interactive Entertainment, ha annunciato le sue dimissioni. Il suo incarico si concluderà ufficialmente il 30 settembr - facebook.com Vai su Facebook
Yeh konsa naya zone shuru ho gaya hai?! #Beyhadh #SonyLIV - X Vai su X
Sony Financial balza del 16% a Tokyo nel giorno del debutto - La società annuncia un riacquisto di azioni per 1 miliardo di titoli, pari al 13,99%, per 100 miliardi di yen ... ilsole24ore.com scrive
Borsa Tokyo: chiude a -0,69% con prese beneficio, debutto boom di Sony Financial - L'indice Nikkei lascia sul terreno lo 0,69% a 45. Scrive ilsole24ore.com