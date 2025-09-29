Sono stata umiliata a un appuntamento al buio Ho dovuto pagare io il conto perché il ragazzo è scomparso con una scusa | lo sfogo su Reddit
Una ragazza di 19 anni ha raccontato su Reddit di essersi sentita “umiliata” dopo un appuntamento al buio con un ragazzo di 20 anni, durante il quale si è ritrovata a pagare il conto per entrambi. “Era molto insistente sul fatto di incontrarci in un food market, quindi ho pensato che ci saremmo seduti a fare un vero pasto e mi sono presentata leggermente affamata – ha scritto la donna -. Lui ha detto che non aveva molta fame e che sarebbe stato meglio prendere qualcosa di veloce. Non volevo complicare la situazione, così ho pensato che magari volesse offrirmi qualcosa senza spendere troppo. Mi sono adeguata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
