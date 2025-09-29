Sono malata mi sono nascosta per mesi Enrica Bonaccorti sparita solo ora la terribile verità
Un annuncio che ha commosso tutti: Enrica Bonaccorti ha deciso di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro un tumore. Dopo quattro mesi di silenzio, la conduttrice è tornata sui social con un messaggio intenso e diretto, condividendo con i fan il motivo della sua lunga assenza. Una rivelazione che ha toccato il cuore del pubblico, dei colleghi e degli amici più vicini. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae sorridente, ma in sedia a rotelle, insieme alla figlia Verdiana. Un’immagine che racconta fragilità e forza allo stesso tempo. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, ha scritto Bonaccorti, spiegando di essersi volutamente chiusa nel silenzio, arrivando a rifiutare anche le telefonate degli amici più cari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
