29 set 2025

F loriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello nel 2003, è pronta a rientrare nel reality che l’ha resa celebre, questa volta come opinionista al fianco di Simona Ventura. La sua spontaneità, che vent’anni fa conquistò il pubblico, torna a brillare in un ruolo inedito. « È tanto che aspettavo questo momento, è come tornare a casa», ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, sottolineando il legame profondo con il programma che l’ha lanciata. E, raccontandosi, ha parlato anche della grave malattia del compagno Angelo. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Floriana Secondi a “Belve”: «Ho portato mio figlio da un prete esorcista» Floriana Secondi si racconta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella, mi ha rieducata all'amore»

