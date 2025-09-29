Sono 13 anni di amore di crescita personale Non ho mai conosciuto una persona così bella mi ha rieducata all’amore

F loriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello nel 2003, è pronta a rientrare nel reality che l’ha resa celebre, questa volta come opinionista al fianco di Simona Ventura. La sua spontaneità, che vent’anni fa conquistò il pubblico, torna a brillare in un ruolo inedito. « È tanto che aspettavo questo momento, è come tornare a casa», ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, sottolineando il legame profondo con il programma che l’ha lanciata. E, raccontandosi, ha parlato anche della grave malattia del compagno Angelo. Grande Fratello 20242025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Floriana Secondi a “Belve”: «Ho portato mio figlio da un prete esorcista» Floriana Secondi si racconta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella, mi ha rieducata all’amore»

Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano: “Sono l’incubo dei grattacieli. L’Italia? Sarà una regione del Califfato”

Laura Pariani, Premio Campiello 2025 alla carriera: “Negli anni ‘90 mi alzavo alle 3 per scrivere. Alla fine mi sono licenziata”

Scotte, il ricordo del trapianto: “Nove anni fa qui sono rinato”

Sono passati 50 anni dalla sera del 29 settembre 1975, quando tre ragazzi della Roma bene sequestrarono e violentarono Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19, in una villa a San Felice Circeo, fino a causare la morte di quest’ultima. Il caso è ra - X Vai su X

POV hai 6 anni, sono le 12:45 di una Domenica di Settembre e sei appena entrato a casa di nonna. C’è odore di lasagne. Sei felice e non lo sai ? #vivaglianni90 - facebook.com Vai su Facebook

Cristiana Capotondi: l'esordio in tv a 13 anni, la passione per il calcio, l'amore (finito) con Andrea Pezzi, 6 segreti - L'attrice è protagonista della serie «La ricetta della felicità», al via da giovedì 25 settembre su Rai 1 in prima serata ... Secondo corriere.it

Addio a Bosco, il cane che ha sconfitto il cancro e regalato 13 anni d’amore - L'articolo Addio a Bosco, il cane che ha sconfitto il cancro e regalato 13 anni d’amore proviene da Il mondo di King. Lo riporta msn.com