Sondrio | incidente all' incrocio tra via Fiume e via Sauro
Incidente stradale questa mattina all'incrocio tra via Fiume e via Nazario Sauro che già nelle scorse settimane era balzato agli onori della cronaca per altri scontri avvenuti per manovre imprudenti da parte degli automobilisti e anche a causa del mancato funzionamento dei semafori che regolano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
