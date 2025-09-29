Sondrio | il distretto biologico della Valtellina interessato ai locali dell' ex Bar Desa
La strada che porta a un canone calmierato a un'attività commerciale, come proposto da un'interrogazione presentata dai consiglieri di Sondrio Democratica in occasione della seduta del consiglio comunale di venerdì scorso a Palazzo Pretorio, non è la priorità per l'amministrazione comunale di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: sondrio - distretto
Distretto Biologico della Valtellina protagonista all’Agri Festival NaturaSì di Jesolo #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
Nasce l’hub del biologico made in Valtellina: obiettivo +10% di produzione - Un altro significativo traguardo per il territorio nel campo dell’agricoltura biologica e della sostenibilità ambientale. Riporta ilgiorno.it
Valtellina taste of emotion diventa sponsor ufficiale di Milano Cortina 2026 - Valtellina taste of emotion, il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, rafforza il proprio accordo di sponsorship per i prossimi Giochi olimpici e Paralimpici invernali, in programma ... Scrive ilgiorno.it