Sondaggio politico chi vola e chi crolla | Fdi Pd e M5S in rialzo i piccoli partiti perdono voti
Arrivano nuovi dati politici che fotografano un quadro sempre più favorevole al centrodestra. Il sondaggio Swg presentato da Enrico Mentana durante il telegiornale di La7, nella giornata di lunedì 29 settembre, conferma la tenuta della coalizione guidata da Giorgia Meloni e registra un calo per alcune forze minori. FdI al 30,5%, in crescita Pd e M5S. Secondo la rilevazione, Fratelli d’Italia guadagna ancora consensi, avanzando dello 0,3% e attestandosi al 30,5%, risultato che consolida la leadership del partito nel panorama politico italiano. Insegue il Partito democratico, che cresce dello 0,2% e si porta al 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle registra lo stesso incremento percentuale raggiungendo il 13,7%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
