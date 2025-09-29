Sollevamento pesi Reyes Martinez e Delia le punte di un’Italia sperimentale ai Mondiali

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, che si terranno a Førde (in Norvegia) da giovedì 2 a sabato 11 ottobre. L’Italia si presenta ai nastri di partenza della prima rassegna iridata dall’introduzione delle nuove categorie di peso con un gruppo a ranghi ridotti, in attesa di poter contare nuovamente dalla prossima stagione su alcuni big come Sergio Massidda, Nino Pizzolato, Giulia Imperio, Giulia Miserendino, Lucrezia Magistris e Mirko Zanni. Spazio dunque ad altri protagonisti del movimento azzurro e a giovani talenti in rampa di lancio che sperano di effettuare nei prossimi anni il definitivo salto di qualità per giocarsi una possibile qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Reyes Martinez e Delia le punte di un’Italia sperimentale ai Mondiali

