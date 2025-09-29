Soldi per le strade provinciali Galletti M5S | La Lega Toscana diffonde annunci autocelebrativi

Corrieretoscano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – “ La Lega Toscana in queste ore diffonde annunci autocelebrativi per far credere di ‘portare risorse straordinarie’ alle Province per la manutenzione delle strade”. Lo afferma, in una nota, Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e candidata nella circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali. “La realtà è molto diversa: non si tratta di nuove attenzioni o di fondi aggiuntivi, ma della parziale restituzione di risorse che lo stesso ministero delle infrastrutture guidato da Salvini aveva tolto nei mesi scorsi – dice Galletti – A fronte dei reali bisogni, parliamo dunque di risorse scarse, distribuite in ritardo e piegate a logiche di bassa propaganda elettorale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: soldi - strade

Un tesoro da 2,4 milioni: ecco i soldi per strade, parcheggio ai Padulli e progetto della piazza all'ex Enel

Dal video mapping a Pinocchio fino alla "silent room", opposizione all'attacco: "Soldi buttati e la gente muore sulle strade"

Soldi per le strade, botta e risposta: "La nostra protesta è servita"

soldi strade provinciali gallettiSoldi per le strade, botta e risposta: "La nostra protesta è servita" - Due giorni fa il ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’attribuzione di 1,2 miliardi di euro per le strade delle Province. Segnala msn.com

Provincia senza soldi. Taglio di 2,5 milioni: "Strade, lavori a rischio" - L’allarme di Calamai: "Soldi dirottati per il ponte sullo Stretto di Messina. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Soldi Strade Provinciali Galletti