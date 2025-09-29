Soldi per le strade provinciali Galletti M5S | La Lega Toscana diffonde annunci autocelebrativi

FIRENZE – “ La Lega Toscana in queste ore diffonde annunci autocelebrativi per far credere di ‘portare risorse straordinarie’ alle Province per la manutenzione delle strade”. Lo afferma, in una nota, Irene Galletti, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle e candidata nella circoscrizione di Pisa alle prossime elezioni regionali. “La realtà è molto diversa: non si tratta di nuove attenzioni o di fondi aggiuntivi, ma della parziale restituzione di risorse che lo stesso ministero delle infrastrutture guidato da Salvini aveva tolto nei mesi scorsi – dice Galletti – A fronte dei reali bisogni, parliamo dunque di risorse scarse, distribuite in ritardo e piegate a logiche di bassa propaganda elettorale”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

