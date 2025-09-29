Soldi per le strade botta e risposta | La nostra protesta è servita

Il dibattito è accesso e non è solo tema da campagna elettorale. Due giorni fa il ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’attribuzione di 1,2 miliardi di euro per le strade delle Province. "Segno tangibile e concreto per le infrastrutture, la sinistra ha scelto l’immobilismo", ha commentato Francesco Michelotti, deputato e vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia. "Prima il ministero delle infrastrutture toglie alle Province quelle poche e insufficienti risorse destinate alle strade – è invece l’osservazione di Agnese Carletti, presidente della Provincia –. Poi le Province (tutte, da nord a sud e di ogni colore politico) mettono in atto una grande protesta, supportate dai territori e il ministero decide quindi di ripristinare le risorse, non tutte per la verità, con gli interventi del 2025 ormai saltati e con un meccanismo di spesa vincolato che creerà non pochi problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Soldi per le strade, botta e risposta: "La nostra protesta è servita"

